Hoe dramatisch is het lerarentekort? 'Zwijg over K3, anders ontwikkelen de leerlingen dyscalculie!'

‘Een loslopende wolf is minder zeldzaam dan een leraar die een job zoekt,’ zo vatte een onderwijskundige het onlangs gevat samen. Ja, als je iets wilt samenvatten, dan kan het resultaat maar beter gevat zijn. U ziet het, wij schieten zelf al spontaan in een onderwijsmodus als het over dit onderwerp gaat.

'Zwijg over K3, anders ontwikkelen de leerlingen dyscalculie!'

HUMO Hoe dramatisch is het lerarentekort? In Nederland spreekt men van een nationale ramp.

Annick Schelts (onderwijsdeskundige) «Goeie vraag, maar als we een vraag willen stellen, wat moeten we dan eerst doen?»

HUMO Ons handje opsteken?

Schelts «Juist! Wat Nederland betreft, dat is ooit zo gedoopt omdat daar alleen maar nederige mensen wonen. Het woord nationaal, een wat plechtige term voor nattigheid, is daar trouwens ook ontstaan. Nederland is dus een natte plek voor nederige mensen. Maar o, daar is je handje, heel flink! Wat wilde je vragen?»

HUMO Hoe dramatisch is het lerarentekort?

Schelts «Om dat in te schatten, moeten we even nadenken over wat lerarentekort precies betekent. We ontdekken twee woordjes in die term: leraar en tekort. Het woord leraar gebruiken we al een tijdje niet meer, want daar zit het woord raar in verscholen. We willen niet de indruk wekken dat leren een beetje raar is, en daarom gebruiken we het woord leerkracht. Er is dus géén lerarentekort, omdat niemand nog leraren nodig heeft.»

HUMO Hoe dramatisch is het tekort aan leerkrachten?

Schelts «Dat valt goed mee. Eigenlijk kan iedereen een leerkracht zijn. Het enige wat je moet kunnen, is vanuit een pedagogisch project de tools aanreiken die de aanwezige competenties kunnen onwikkelen. En ik wil daar nog aan toevoegen: binnen de expertise van het onderwijsveld!»

HUMO Wat bedoelt u daar precies mee?

Schelts «Dat je via basismethodieken binnen een verrijkende leeromgeving processen stimuleert die vaardigheden euh... nu ben ik even de draad kwijt. Het zou ook kunnen dat je die stimulerende leeromgeving via basisprocessen en een aangepaste methodiek verrijkt. Je ziet het, er zijn altijd andere invalshoeken mogelijk. Zal ik even een voorbeeld geven om het duidelijk te maken?»

HUMO Ja, waarom niet?

Schelts «Waarom niet? Omdat je met voorbeelden moet oppassen. Een voorbeeld geven is daar een goed voorbeeld van. Als je een kind wilt leren dat twee plus twee vier is, dan mag je dat niet met voorbeelden doen. Soms kloppen die voorbeelden wel, zoals in het geval ‘twee bomen plus twee bomen zijn vier bomen’. Maar een slim kind zal dan opmerken: ‘Wat met de meisjes van K3?’»

HUMO Kun je die niet bij elkaar optellen?

Schelts «Dat kun je zeker, maar als je twee meisjes van K3 optelt bij twee meisjes van K3, dan is de som drie. Meer zijn er namelijk niet. Dat maakt het onderwijs zo moeilijk.»

HUMO Je hebt in dit voorbeeld twee keer hetzelfde meisje geteld, niet?

Schelts «Als je twee verschillende meisjes van K3 optelt bij twee andere verschillende meisjes van K3, krijg je toch hetzelfde resultaat. Dus ik zeg altijd: als je rekenles geeft, zwijg dan als vermoord over K3, want anders ontwikkelen je leerlingen dyscalculie. En meer algemeen: vermijd voorbeelden. Want als je begint met ‘Twee fazanten plus twee hallucinaties is vier,’ dan is de vraag: ‘Vier wat?’ Geef daar maar eens een antwoord op! De meeste lagereschoolkinderen weten niet eens wat hallucinaties zijn, en ook fazanten zijn zeldzaam in hun leefwereld. Vraag dus nooit om die bij elkaar op te tellen, of er staat de volgende ochtend een groep boze ouders aan de schoolpoort.»

HUMO Zijn daar oplossingen voor?

Schelts «Voor welk probleem? Bedoel je voor het optellen van fazanten en hallucinaties? Daarvoor kun je een protocol opstellen, en vervolgens spreek je een modus operandi af. Een vraag die zeker zal worden gesteld is: wat met een hallucinerende fazant? Telt die voor twee binnen de berekening, met andere woorden: wat is het wiskundige statuut van zo’n beest? Moeten we daar een nieuwe getallenleer voor ontwikkelen? Razend interessante problematiek, toch? Ja, in het onderwijs sta je steeds weer voor boeiende uitdagingen.»