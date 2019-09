Humo's grote onderwijsdebat: 'Men heeft de kwaliteit uit het oog verloren'

'Als de kwaliteit blijft dalen, zullen er dure privéscholen ontstaan. De Vlaming zal het niet blijven pikken'

Karin Heremans ziet er opgewonden uit. Haar telefoon staat roodgloeiend, nadat een Leuvense rechtbank het hoofddoekenverbod in het gemeenschapsonderwijs heeft onderuitgehaald. Door dat vonnis mag een Leuvens meisje straks als enige haar hoofddoek dragen op school, voor alle anderen blijft het verbod gehandhaafd.

KARIN HEREMANS «Ons onderwijs heeft zoveel noden, het is jammer dat de zoveelste storm over de hoofddoek het debat wéér komt doorkruisen.»

HUMO De N-VA droomt van een Vlaams decreet dat een verbod op religieuze symbolen in het hele Vlaamse onderwijs oplegt. Een goede zaak?

HEREMANS «Om de eindeloze discussie te stoppen is er nood aan een algemene regel, ja. Wij hebben het verbod ingevoerd nadat Sharia4Belgium in onze school was geïnfiltreerd. Meisjes uit de buurt werden zwaar onder druk gezet om de hoofddoek te dragen, we hadden bewijzen zat.