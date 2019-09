Herman Brusselmans: 'Ik heb altijd de feministische reflex om voor experimenten eerder meisjes dan jongens te gebruiken

W e zitten hier in België met een topfokker op het gebied van paarden. Dat is Stephan Conter, die z’n stallingen heeft in Meuzegem bij Wolvertem.

Hij bezit om en rond de 225 volbloeden, die verhandeld worden naar alle streken van de aardbol. Zo’n bepaald type dier kost natuurlijk enorm veel geld, wat kan gaan tot miljoenen euro’s. Je krijgt er wel gratis een zadel en een bit bij, alsmede een lederen zak van Dior, die aan het gat van het paard wordt bevestigd, zodat het beest niet in de keuken kakt als je het hebt binnengehaald omdat het buiten regent. Je moet rekenen, een volbloed kan niet tegen de regen, en het gevaar bestaat dat, als hij nat wordt, z’n droogtecoëfficiënt naar de kloten is. Die coëfficiënt is zeer belangrijk, in die zin dat, hoe droger het paard is, hoe kleiner de kans is dat z’n vel vochtig wordt.

Met een vochtig vel is het uitkijken. Dat kan zorgen voor de ziekte van Chabuk, een paardenziekte die voor het eerst werd gediagnosticeerd door de Maghrebijnse dierenarts Ali Mohammad Hoessein Charud. Die vond dat z’n paard, nadat hij het in de rivier de Sjalabak had geduwd, heel raar begon te doen: het dier wilde niet meer eten, drinken, galopperen, sigaren roken of achter de merries aan zitten. Terwijl de fiere hengst vroeger toch populair was onder de plaatselijke bevolking van Ar La Salaam wegens de negen Cubaanse sigaren die hij per dag rookte, inclusief inhaleren en rook uitblazen via de neusgaten. Kortom: droog paard = gezond paard, nat paard = ziek paard.

Stephan Conter verkoopt z’n have uiteraard uitsluitend aan heel rijke mensen. Daar zitten ook beroemde pipo’s bij. Bruce Spingsteen heeft bij Conter een paard gekocht voor z’n dochter Jessica. De freule traint zelfs in Meuzegem en woont in Brussel, bij de kleine Zavel, samen met haar vriend Igor Spontanivitsj. Dat is de zoon van een Russische handelaar in zemelen, potplanten en gruis, die vooral dankzij het gruis miljardair is geworden. Je mag gruis niet onderschatten. Het wordt vooral gebruikt tijdens de productie van kiezels en kleine stenen, die goed en wel beschouwd niks anders zijn dan samengeperst gruis. Overigens bedriegt die Jessica Springsteen haar vriend Igor langs alle kanten. Ze schuimt de Brusselse discotheken af en als ze kachel is van te veel champagne, zit ze er niks mede in om in een portiek van een doorsnee Brusselse woning te schijten, waarna ze haar kont afveegt met haar zakdoek.

Een andere gerenommeerde klant van Conter is Bill Gates, die een rijdier voor z’n dochter Jennifer heeft aangeschaft. Jennifer is een ietwat zwakzinnig meisje dat het onderscheid niet kent tussen een paard en een koe, en daarom had haar vader Bill, bij wijze van geintje, eerst een vaars gekocht voor haar, en daarop gezeten draafde Jennifer door Silicon Valley. Daarbij werd ze zodanig uitgelachen door eenieder, dat haar vader maar besloot om de vaars, Apple genaamd, te vervangen door een paard, dat hij, alweer bij wijze van geintje, IBM noemde.

En dan heb je nog Eve Jobs, de dochter van wijlen Steve Jobs. Die heeft ook al een paard van Conter, in haar geval een ruin, wiens ballen na de castratie aan de wetenschap werden geschonken. Onderzoek van de reusachtige testikels bracht aan het licht dat een volbloedpaard ongeveer negenhonderd keer meer spermatozoïden in z’n geslachtsdelen heeft dan een man. Veronderstel dat je een meisje van 4 jaar op 6 meter afstand van een volbloed zet, en je masturbeert dat beest tot hij klaarkomt, dan zal dat meisje door het spuitende paardenorgasme omvergestoten worden. Het mag ook een jongetje van 4 jaar zijn dat voor het experiment gebruikt wordt, maar ik persoonlijk vind een door paardensperma tegen de grond gesodemieterd meisje leuker dan een soortgelijk jongetje. Ik heb altijd de feministische reflex om voor experimenten eerder meisjes dan jongens te gebruiken.

Hoe dan ook, ik denk er sterk aan om zelf eveneens een knol te kopen bij de Belgische superhandelaar Stephan Conter. Ik zou er vanzelfsprekend niet op rijden, wat me veel te bewerkelijk is. Ik zou de fiere hengst laten euthanaseren, hem laten taxidermeren en in m’n woonkamer placeren, op de plaats waar nu m’n sculptuur van Jan Fabre staat, een bronzen beeld dat ik zo beu ben als kouwe pap, en dat hoogstwaarschijnlijk door mij doorverkocht zal worden aan Helmut Lotti. Ik zal m’n opgezette paard de naam America geven, naar de band die met ‘A Horse with No Name’ een wereldhit scoorde in de tijden waarnaar wij allen vurig terugverlangen.