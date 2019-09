'Toegeven dat je eenzaam bent, voelt aan als zeggen dat je een loser bent'

Nadï van de Watering (25, foto) plaatste drie weken geleden een bericht op Twitter: ze schreef dat ze zich vaak eenzaam voelt en een sociaal netwerk mist. De tweet maakte veel los, maar er is weinig bekend over eenzaamheid onder jongeren.

– Hoe groot is het probleem?

Gerine Lodder (Tilburg University) «Uit onderzoek blijkt dat 40 tot 70 procent van alle jongeren tussen de 12 en 25 jaar soms of vaak eenzaam is. Doorgaans is dat tijdelijk, maar tussen de 3 en 10 procent van de jongeren heeft last van chronische eenzaamheid: zij ervaren jarenlang een eenzaam gevoel. Dat moeten we serieus nemen.»

– Waarom zijn zij eenzaam?

Lodder «De eerste oorzaak is de toegang tot de sociale omgeving: jongeren die net verhuisd zijn of op een nieuwe school beginnen, kennen nog niemand en moeten moeite doen om erbij te horen. Dat kan even eenzaamheid veroorzaken. Maar ook voor jongeren die gepest worden en mentale of fysieke problemen hebben, is dat lastig. Dan zijn er nog jongeren die problemen hebben met sociale vaardigheden, zoals een gesprek starten of aansluiting vinden in nieuwe groepen met andere normen. En de laatste oorzaak is een negatief zelfbeeld. Sommige jongeren zien zichzelf en de wereld door een zwarte bril. Ze voelen zich sneller afgewezen of denken dat ze alles fout doen.»

– Hoe erg is het?

Lodder «Gelukkig is het voor de meesten een tijdelijk probleem. Maar voor sommigen blijft dat eenzame gevoel bestaan. Dat kan heel bepalend zijn voor hun leven en levensgeluk. Het is slim om dan om hulp te vragen bij de huisarts.»

– Waarom horen we zo weinig over eenzame jongeren?

Lodder «Er is heel weinig onderzoek naar gedaan en jongeren vinden het lastig om erover te praten. Ze horen de tijd van hun leven te hebben en daar past eenzaam zijn niet bij. Voor velen voelt toegeven dat ze eenzaam zijn aan als zeggen: ‘Ik ben een loser.’ Ik hoop dat eenzaamheid langzaam uit de taboesfeer zal verdwijnen, net zoals bij het bespreekbaar maken van mentale problemen is gebeurd. We vinden het nu ook minder gek om toe te geven dat we een burn-out hebben.»

– Wat kunnen jongeren zelf doen om eenzaamheid tegen te gaan?

Lodder «Vertel dat je je eenzaam voelt! Zelfs je beste vrienden kunnen dat vaak niet zien. Daarnaast is het goed om te achterhalen wat de oorzaak is. Ben je net verhuisd en ken je nog niemand, dan is het niet gek dat je je soms eenzaam voelt. Er zijn veel manieren om die eenzaamheid te bestrijden. Bezoek een jongerencentrum of sluit je aan bij een sportvereniging. Toch is dat voor velen makkelijker gezegd dan gedaan, daarom blijft het een belangrijke stap om erover te praten.» (bav)

