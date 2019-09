Kylian Hazard (Cercle Brugge, 24): 'Ik heb alles te danken aan mijn familienaam'

Zoveel furore als broers Eden en Thorgan – die zich momenteel opmaken voor twee interlands met de Rode Duivels – heeft Kylian Hazard nog niet gemaakt, maar hij timmert wel aan de weg. Na avonturen in Frankrijk, Hongarije en Engeland beproeft de snelste van de broers – hij zou onlangs geflitst zijn met 240 kilometer per uur – zijn geluk in eigen land. Terwijl Eden Chelsea verliet voor Real Madrid, deed Kylian dat voor Cercle Brugge. ‘Dit is wat mijn broer van kleins af aan heeft gewild. Ik ben superfier op hem.’