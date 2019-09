Norman Fucking Rockwell’ was al af toen Lana Del Rey (34) begin augustus het nummer ‘Looking for America’ de wereld instuurde, als reactie op de schietpartijen in Ohio en Texas. Een spookachtige ballad die zestig jaar oud klinkt, hoewel het nummer in een hypermoderne studio is opgenomen: een song als een Instagramfoto met een retrofilter. Flirten met een nostalgische droomwereld is precies wat haar zoveel succes heeft opgeleverd, maar met een onvervalste protestsong betreedt Del Rey nieuw terrein: ‘Pulled over to watch the children in the park / We used to only worry about them after dark’. Maar ze blijft cool en suggestief: ‘I’m still looking for my own version of America / One without the gun, where the flag can freely fly / No bombs in the sky, only fireworks when you and I collide’.

Het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone plaatste haar prompt op gelijke hoogte met Joan Baez en Bob Dylan – een vergelijking die steek houdt, nu de zangeres steeds meer de blik op de buitenwereld richt. Maar voor iemand die in haar nummers vaak terugviel op beelden van een geïdealiseerd Amerikaans verleden, lijkt de titel van haar zesde plaat, ‘Norman Fucking Rockwell’, een amusante keuze: ze vervloekt één van de vermaardste Amerikaanse schilders en chroniqueurs.

Lana Del Rey «De titeltrack gaat over een geniale artiest die ervan overtuigd is dat hij the shit is, en dat vertelt aan iedereen die het maar horen wil. Ik ben meer dan eens bij zulke creatieve types beland: ze weten van geen ophouden. Dan denk ik: jaja. Tegelijk zijn ze wel écht goed. Ik hield zoveel van het nummer dat ik de plaat ernaar wilde vernoemen. En ik hou ook van verwijzingen naar schilders, want wanneer je aan het schrijven bent, schilder je als het ware ideeën into existence.»

Wie tussen de regels kan lezen, begrijpt het meteen: Lana Del Rey wéét dat ze goed is in wat ze doet, en heeft lak aan mensen die het tegendeel beweren.

Del Rey «Wat ze ook mogen denken over mij, ze kénnen mij niet.»