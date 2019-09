Luk Alloo over kritiek, melancholische buien én over zijn nieuwe showbizzmagazine

'Het nieuws' en 'Het journaal' zijn hun aura van instituut aan het kwijtraken en dat hebben ze aan zichzelf te danken'

In het bureau van Luk Alloo hangt een poster van James Dean. ‘Dream as you’ll live forever, live as you’ll die today,’ staat erop te lezen. Het zou de lijfspreuk van de televisiemaker kunnen zijn. Ook al is hij de 50 al een tijdje voorbij, er is nog geen greintje verval te bespeuren. ‘Bluven goan,’ zegt hij, terwijl hij me als een dartel veulen in zijn kantoor rondleidt; springend van de ene montagecel naar de andere om me fragmenten van zijn nieuwe programma ‘(h)Alloomedia’ te tonen. Ik zie Bart Peeters brood voor morgenvroeg uitdelen en Jean-Marie Dedecker rondhossen met Deborah van ‘Temptation Island’ in zijn nek. Geen twijfel mogelijk, ‘Sterren en kometen’ is helemaal terug. Al benadrukte Alloo bij Dag Allemaal dat het géén opgefriste versie van het cultprogramma uit 1999 is.

Luk ALLOO «Dat is het inderdaad niet. Het ís gewoon ‘Sterren en kometen’! (lacht) Ik doe al 25 jaar hetzelfde, ik ga me nu niet meer heruitvinden. Dat het programma ‘(h)Alloomedia’ heet, was de keuze van de bazen. Ik had het liever ‘Zeven kanjers, zeven dozen’ genoemd. Of ‘Ik ben zo eenzaam zonder mij’ (lacht).»

HUMO Je hebt al een paar opnamedagen achter de rug, wat is er de laatste twintig jaar veranderd in de showbizzwereld?