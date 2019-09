Onder astronomen was er onlangs grote opwinding over ‘2019 OK’, een planetoïde die verontrustend dicht langs de aarde scheerde. Het was één van de miljoenen stenen die in ons zonnestelsel rondzweven en, als ze uit hun baan rond de zon worden geslagen, recht op de aarde kunnen afstevenen. Sommige daarvan kunnen miljoenensteden wegvagen of zelfs een planetaire catastrofe veroorzaken. Wat weten we eigenlijk juist over wat er allemaal boven ons hoofd zweeft?