Marc Didden: 'Let op je zaak, dear Danira'

Als u me zo door de straat ziet struinen, zou u het niet denken, maar vergis u niet: daar loopt dan een man die veel van talkshows weet. Uit de eerste hand, omdat ik al een keer of twintig als gast in een talkshow aanwezig was.

Uit de tweede hand, omdat ik al wel eens aan zo’n praatshow heb meegewerkt. Derdehands omdat die eigenlijk achterlijke vorm van tv-maken (het is in zijn slechtste vorm inderdaad gewoon beeldradio) mij fascineert. Omdat de kunst van het vragen stellen mij van oudsher boeit. Ik ben zelden thuisgebleven voor een tv-programma, maar van Bernard Pivots boekenpraatprogramma’s ‘Apostrophes’ en ‘Bouillon de Culture’ of van ‘Hier is... Adriaan van Dis’ heb ik geen aflevering gemist.

Toen je de BBC alleen nog maar aan de Belgische kust kon ontvangen, keek ik in een Oostendse hotelkamer graag urenlang naar Terry Wogan, David Frost, Clive Anderson en andere Jonathan Rossen. De kunst van het vragenstellen, andermaal. Om die techniek te doorgronden keek ik zo graag en zo intens naar die programma’s. Ik ging zelfs met die Wogan praten voor dit blad. Hij viel meteen door de mand. Een opgeblazen kikker van de hoogste orde. De enige mens die ooit in zijn talkshow voorkwam en hem écht interesseerde, was duidelijk Terry Wogan zelf.

Mijn gesprek met de New Yorkse talkshowlegende Dick Cavett ging dan weer stukken beter. Hij gaf een goed inzicht in wat zijn werk inhield en wat niet. En hij hamerde erop dat bij een talkshow niet zozeer degene die presenteert belangrijk is, maar wel de kwaliteit van de redactie en die van de gasten die zij naar de tafel stuurt.

Let dus op je zaak, dear Danira!

Marc Didden