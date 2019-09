‘Hi, this is Nick.’ De legendarische diepe stem aan de andere kant van de lijn doet ons beven van ontzag als we bellen met Nick Nolte, de enige Hollywoodlegende die zijn keel dagelijks gorgelt met een flinke portie gruis! In de kletterende actiefilm ‘Angel Has Fallen’, die nu in de bios te zien is, laat Nolte zien dat hij op zijn 78ste nog flink van jetje kan geven: ‘Ik blijf acteren tot ik doodval.’