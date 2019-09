Tom Barman: 'Zodra ik voelde: 'Dit hebben we al gedaan,' moest het weg. Been there, done that'

Barman en Robin ride again! ‘Artificial Horizon’ is de derde plaat op vijf jaar voor het TaxiWars van Tom Barman, Robin Verheyen, Antoine Pierre en Nicolas Thys. Opgenomen in mei 2018, afgemixt in december en sindsdien al ruim acht maanden op (behoorlijk) sterkwater, in afwachting van de release op vrijdag 6 september. Een gesprek over Turkse prêt-à-porter en glibberig willen zijn, over midlife en hakenkruisen, over Kentucky Fried Chicken en de recente dEUS-concerten in de Ancienne Belgique. ‘Een oer-Vlaming, ik?’