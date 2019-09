'Iedereen leeft mee met Bo en Sam, tot ze zélf een transgender in de familie hebben'

Joachim: ‘De dokters maakten een fout’

JOACHIM (36) «Ik was 5 jaar en voelde me soms onwennig in mijn eigen lijf. Als mama me een kleedje aandeed, protesteerde ik. Mijn eerste communie deed ik nog als een echt meisje, met een rokje en elegante schoentjes aan. Maar later kwam de klik: ik wilde kort haar en ruilde mijn kleedjes in voor broeken. Plots was ik een tomboy. Een beetje bruut en rebels. Mijn ouders snapten niet goed wat er aan de hand was, maar ze gingen erin mee.»

HUMO Pas op je 30ste, toen je al twee kinderen had, kon je een naam plakken op wat je voelde.