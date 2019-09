'We hebben meerdere vliegtuigen gekaapt. Blijf rustig, dan komt alles goed. We keren terug naar het vliegveld'

Toen American Airlines-vlucht 11 op 11 september 2001 om 7.59 uur opsteeg, zat stewardess Betty Ong met haar veiligheidsriem om in een klapstoel in de staart van het vliegtuig. Vanaf haar zitplaats keek ze uit op een gangpad, dat via de economy- en businessclass naar de eerste klasse liep. Nog geen 20 minuten na vertrek, precies op het moment dat ze normaal gesproken de passagiers ontbijt zou serveren, greep ze naar een in de Boeing 767 ingebouwde telefoon, een zogeheten Airfone. Elke passagier met een creditcard kan zo’n telefoon gebruiken. Betty belde ermee naar een gratis nummer van American Airlines, dat ze vaak gebruikte om passagiers te helpen bij het regelen van een overstap. Haar oproep kwam binnen bij het callcenter in hartje North Carolina, waar medewerker Vanessa Minter opnam.

‘Volgens mij zijn we gekaapt,’ zei Betty op rustige maar angstige toon. Minter vroeg Betty of ze even wilde wachten. Ze belde via een sneltoets naar de internationale afdeling van American Airlines aan de andere kant van het kantoor en vertelde haar collega Winston Sadler wat Betty had gezegd. Sadler reageerde meteen en drukte een noodknop op zijn telefoon in. Daardoor nam het telefoonsysteem van de vliegmaatschappij ongeveer 4 minuten op van het telefoongesprek met Betty. Dat gesprek zou in totaal meer dan 25 minuten duren en cruciale informatie opleveren over wat er gebeurde. Ook liet Sadler een alarmsignaal afgaan dat Nydia Gonzalez waarschuwde, de leidinggevende van het callcenter. Ook zij nam deel aan het gesprek.