De Ancienne Belgique: dat is een verhaal van vallen en opstaan, bijna-doodervaringen en herrijzenissen. Maar veertig jaar later staat de AB er nog steeds: trotser, prachtiger en gerenommeerder dan ooit tevoren. Dat vieren ze met een jaar vol jubileumconcerten dat op 21 september – exact veertig jaar na de feestelijke opening – wordt afgetrapt met een all night-feest onder leiding van 2manydjs. Wij vieren mee met een geschiedenisles in drie delen, getapt uit de monden van wie toen op de eerste rij stond. ‘Toen La Muerte en The Young Gods kwamen, hebben we de buren in het Sheraton te slapen gelegd.’