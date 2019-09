Opnieuw op post in ‘De rechtbank’ en nog steeds even onverzettelijk als sereen: Ariane Braccio (47), die in Tongeren de hamer zwaait over de correctionele rechtbank. Gewelddelicten, uit de hand gelopen partnerruzies, zedenzaken, drugsmisdrijven: in haar rechtszaal is het altijd raak. ‘Een nadeel van mijn beroep? Mijn mensbeeld is er zeker niet op verbeterd.’