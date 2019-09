Els Dottermans en Han Kerckhoffs: 'Wij kunnen alles relativeren, ook de lovende kritieken'

'Soms kijk ik naar een foto van vroeger en denk ik: zie hoe mooi we waren, en we wisten het niet'

Tom Lanoye voorzag zijn geheel eigen versie van ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf’ van nieuwe personages: Jo en Denise, twee vermoeide acteurs die fin de carrière zijn en het hebben over oud worden, hun tanende roem, het failliet van het theater en hun hopeloze huwelijk. Hij een oer-Hollander, zij een rasechte Vlaamse. Hij het toppunt van nuchterheid, zij vuriger dan een mortiergranaat. Om maar te zeggen dat de rollen Dottermans en Kerckhoffs, die ook in het echte leven een koppel zijn, op het lijf zijn geschreven.

HUMO ‘Thuis zijn we heel harmonieus en kalm, omdat we op de scène alles uitvechten,’ zeiden jullie toen jullie in 2001 speelden in ‘Moeder Medea’, óók een stuk over een echtelijke ruzie dat Lanoye voor jullie schreef.