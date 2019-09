Drugs op school: leerkrachten klappen uit de biecht

'De situatie is fucked-up: jongeren komen in een walm van cannabis de klas binnen en lachen ons apestoned uit'

Uit cijfers van de Druglijn blijkt dat alcohol de meest gesmaakte drug is. Eén op acht jongeren drinkt wekelijks of zelfs dagelijks. In een klas van twintig leerlingen is er gemiddeld één die meer dan tien glazen per week drinkt. Bij de 17- en 18-jarigen doet één op drie maandelijks aan bingedrinken.

Met stip op twee staat cannabis. Het gebruik van die populaire, illegale drug stijgt licht vanaf 15 jaar en vanaf 17 jaar gebruikt meer dan één op vier jongeren.

Maar wat vooral opvalt, is dat de jeugd niet meer stiekem buiten de schoolmuren experimenteert. Jongeren doen het in alle openheid en zitten gedrogeerd in de klas. Een trend die ook onder de volwassenen leeft: op festivals wordt een lijntje coke of een pil MDMA allang niet meer tersluiks in het DIXI-toilet genomen.

Toen David een aantal leerlingen vroegtijdig van een schoolreis naar huis stuurde wegens overmatig drank- en drugsgebruik, schoten hun ouders in het defensief en dreigden ze met juridische gevolgen. Onder druk van die ouders overweegt de Antwerpse school nu om speekseltesten in te voeren, zodat ze voldoende ‘objectieve data’ kan voorleggen over het consumeergedrag van de leerlingen.

David (29) «Als kind zat ik op dezelfde school waar ik nu aardrijkskunde en geschiedenis geef. Ik zag toen ook weleens een speciale sigaret passeren, maar ik merk nu, elf jaar later, dat smoren enorm genormaliseerd is. Zoals wij destijds op vrijdagnamiddag op café gingen tot we lichtjes boven ons theewater waren, zitten jongeren vandaag tussen de middag een joint te roken. In de gangen of op de speelplaats zie ik met de regelmaat van de klok leerlingen voorbijwandelen met rode ogen en een wazige blik. En ik heb al te vaak oogdruppels zien rondgaan om dat niet verdacht te vinden.