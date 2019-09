Jelle De Beule voor het eerst op het witte doek: 'En nu nog een Oscar!'

Jelle De Beule is vanaf deze week voor het eerst te zien op het witte doek en het is niet eens om te lachen: in de dramafilm ‘The Best of Dorien B.’ speelt hij Jeroen, voltijds eikel en echtgenoot van het hoofdpersonage. Jeroens bijzonder hechte relatie met een vrouwelijke collega zet Dorien, uitstekend neergezet door nieuwkomer Kim Snauwaert, aan het denken: is dit nu mijn leven?

HUMO Had je niet liever een heldhaftiger personage gespeeld?

Jelle De Beule «Nee, eigenlijk niet. Imperfecte mensen zijn stukken interessanter. Het is niet toevallig dat die superhelden uit de Marvel-films soms een existentiële crisis doormaken: anders komen ze over als lege dozen.

»Jeroen is een charmante klootzak. Hij heeft niet eens door dat hij zich als een eikel gedraagt. Dat is erg jammer voor Dorien: al haar geliefden doen lullig tegen haar, en ze staat er hulpeloos bij te kijken.»

HUMO Dorien heeft een midlifecrisis. Het helpt niet dat haar ouders scheiden en de dokters een knobbel in haar borst hebben ontdekt. Kon je je in haar verhaal herkennen?

De Beule «Ik heb al heel wat mensen een midlifecrisis zien doormaken. Als je beseft dat de eerste helft van je leven voorbij is, ga je toch even nadenken. Nu, als ik de balans opmaak, ben ik tevreden met de keuzes die ik heb gemaakt. Maar wie weet cross ik over vijf jaar rond op een motor, met een leren frak aan.»

HUMO Het is je debuut in een langspeelfilm. Waarom nu?

De Beule «Toen ik besliste om even met ‘De ideale wereld’ te stoppen en serieuzere rollen te zoeken, was ik bezorgd: zal men een komiek en ongeschoolde acteur aanvaarden in de filmwereld? Maar de acteurs die ik al tegenkwam, waren stuk voor stuk gul en sympathiek. Al blijven het natuurlijk acteurs: ze kunnen gevoelens goed faken (lacht).

»Ik denk dat mijn volle baard hielp voor mijn geloofwaardigheid. Ik hoop dat ik in ‘The Best of Dorien B.’ de mensen mijn comedy-achtergrond kan doen vergeten. Op de set was ik de flauwe plezante tot de camera’s draaiden: dan was ik één en al focus, ik zou zelfs durven te zeggen: professioneel.»

HUMO Wat hoop je nog te bereiken als ‘serieuze’ acteur?

De Beule «Elk jaar in een toffe film spelen. En een Oscar winnen, natuurlijk.»

‘The Best of Dorien B.’ loopt vanaf 11 september in de bioscoop.