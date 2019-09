Het einde van een tijdperk: afscheid van Freaky Age

Nauwelijks 14 waren Lenny Crabbe en Mathias Declercq toen ze in 2006 met Freaky Age de finale van Humo’s Rock Rally bereikten en in de Ancienne Belgique stonden. Nu nemen ze op diezelfde plaats afscheid van hun groep en hun fans. ‘Ik zal onze vriendschap nog het meest missen.’

'We zijn samen opgegroeid in de groep. Het zal zo raar zijn om dat af te sluiten'

Lenny Crabbe (zanger) «Het voelt raar, hoor. Het is één ding om samen te beslissen om ermee te stoppen, het is iets helemaal anders om het in Humo geschreven te zien. Nu is er geen weg terug. We sluiten definitief vijftien jaar van ons leven af.»

HUMO Neem ons eens mee terug in de tijd. Hoe is het allemaal begonnen?

Crabbe «Mathias en ik zaten in dezelfde voetbalclub. Op een dag heeft mijn papa (Luc Crabbe, in de jaren 90 frontman van Betty Goes Green en Telstar, red.) mij een gitaarakkoord geleerd. Ik heb dat meteen getoond aan Mathias. We waren toen 12.»

Mathias Declercq (gitarist) «Op 4 september 2004 hebben we ons allereerste optreden gespeeld, op een jongerenfestival op de parking van het sportcomplex in Ternat. We hadden toen speciaal T-shirts gemaakt met onze naam op de achterkant. Dat leek ons toen een geweldig idee (lacht).»

Crabbe «We speelden een paar covers, waaronder ‘Blitzkrieg Bop’ van de Ramones en ‘Seven Nation Army’ van The White Stripes, maar ook eigen materiaal. Al vanaf de eerste keer dat ik een gitaar vasthad, wilde ik nummers schrijven. Ik ben altijd op zoek naar de perfecte song.»

HUMO Anderhalf jaar na dat debuut stonden jullie in de finale van Humo’s Rock Rally. Jullie zijn tot op vandaag de jongste finalisten ooit.

Crabbe «We hebben toen zonder al te veel nadenken onze demo’s ingezonden. Het werd ons nochtans door iedereen afgeraden: ‘Neem jullie tijd, jullie zijn nog maar 14.’»

Declercq «Het waren toen nog vooral dertigers die, na jaren oefenen, hun kans waagden in de Rock Rally. Men vond het niet kunnen dat Humo een platform gaf aan tieners terwijl er zoveel ervaren maar onbekende artiesten rondliepen. We hebben veel kritiek gekregen: ‘Jullie horen in ‘Eurosong For Kids’, niet in de Rock Rally.’»

HUMO Uit de bespreking van onze man Lester Wolfs van jullie halve finale destijds: ‘Met een gemiddelde leeftijd van 14, maar de stalen zenuwen van doorgewinterde rotten, bracht Freaky Age twee nagenoeg perfecte poprockers.’ Waren jullie echt niet zenuwachtig?

Crabbe «In de halve finale niet, wel in de finale. Die vond plaats in de AB, een gigantische zaal voor een bandje dat jeugdhuizen gewend was. Maar niemand heeft tijdens de Rock Rally zo afgezien als Jonas Pauwels, onze drummer. Een week voor de preselecties moesten we van drummer wisselen, en Jonas is er toen pas bij gekomen. De finale was zijn derde optreden (lacht). Ik zal zijn gezicht nooit vergeten: alsof hij elk moment kon doodvallen. Maar ik snap wat Lester bedoelt. Voor veel artiesten is de Rock Rally een zeldzame kans die ze zeer serieus nemen. Wij beseften niet dat het zo’n big deal was en hadden er gewoon zin in.»

HUMO Hoe snel ging het na de Rock Rally?

Declercq «Waanzinnig snel. We mochten opeens overal spelen. Een jaar later brachten we ‘Where Do We Go Now’ uit, dat 23 weken in ‘De afrekening’ heeft gestaan. Toen nam ons succes echt absurde proporties aan. Tijdens onze eerste keer op Marktrock konden we onszelf nauwelijks nog horen door de gillende meisjes.»

Crabbe «Ik kon niet meer naar de winkel met mijn mama of ik werd omsingeld door mensen die mij hadden herkend. We hadden een securityteam nodig om ons te begeleiden naar de kleedkamer. Als we na een optreden de straat over moesten om onze tourbus te bereiken, nam de beveiliging ons aan onze riem vast om ons door de mensenmassa te slepen. We hebben toen met alle ouders samengezeten om te spreken over onze situatie. Mijn vader zei: ‘Ik speel al mijn hele leven muziek en dit heb ik nog nooit gezien.’»

Declercq «We zijn gelukkig niet naast onze schoenen beginnen te lopen. In tegenstelling tot wat velen dachten.»

Crabbe «Mensen hebben me vaak gezegd: ‘Ik dacht dat je een arrogante eikel was, maar jij valt best wel mee.’ Wel, bedankt! Het hielp niet dat ik op mijn 16de met school ben gestopt. Dat stond toen op de voorpagina van Het Laatste Nieuws. Ik kreeg bakken kritiek: ‘Wacht maar knul, nu zit je zonder diploma!’»

HUMO Jullie hebben geen normale jeugd gehad.

Crabbe «Nee. Het was ook niet voor iedereen weggelegd. Bassist Dieter Hendrickx had er na drie jaar genoeg van en is uit de band gestapt.»

Declercq «Het was lastig, maar ook fenomenaal. We waren 15, mochten muziek spelen en feesten en hadden maar één verantwoordelijkheid: de dag erna op de schoolbanken zitten. Er zaten twee meisjes in mijn klas die mij na een late avond altijd zeer goed verzorgden. Ze stonden dan klaar met twee bussen deodorant om mij presentabel te maken (lacht). Mijn leerkrachten keken er ook niet van op als ik eens een halfuur te laat kwam. Ze gaven mij de schoolbank die het dichtst bij de deur stond, zodat ik de rest van de klas niet zou storen. Ik ben dankbaar dat onze ouders en onze leraars ons altijd zo gesteund hebben.»

HUMO Hoe rock-’n-roll waren jullie?

Crabbe «We zijn altijd een partyband geweest. In de topdagen speelden we vijf keer per week. Dat waren dus vijf feestjes per week. We touren altijd met een hele entourage. We nodigen dan enkele maten uit, en onze ouders zijn er meestal bij – mijn pa doet ook ons geluid.»

Declercq «We genieten er nu nog meer van dan tien jaar geleden, omdat we beseffen dat dit onze allerlaatste shows zijn. We speelden onlangs nog in Oostende. Het casino heeft ons moeten buitenzetten (lacht).»

HUMO Jullie klinken zo gelukkig met Freaky Age. Waarom stoppen jullie er dan mee?

Crabbe «Ik heb lang gedacht dat Freaky Age voor de rest van ons leven was. Maar na ‘Inner Stranger’ uit 2017 hadden we geen inspiratie meer. We voelden dat we geen plaat meer in ons hadden. Bassist Wouter Van den Bossche zit in twee andere bands, ik wil al lang een soloplaat opnemen en Mathias en Jonas willen ook eens iets anders doen.»

Declercq «Toen het idee voor de eerste keer werd uitgesproken, voelde dat als een donderslag bij heldere hemel. Mijn eerste reactie was: natúúrlijk stoppen we niet met Freaky Age, ben je gek! Maar eenmaal bekoeld zag ik in dat dat de juiste beslissing was.»

Crabbe «We wilden Freaky Age niet laten uitdoven. Het leek ons mooi om dit hoofdstuk af te sluiten met een grote show in de AB en daarna te focussen op alle facetten van ons leven die we sinds ons 12de on hold hebben gezet.»

Declercq «Ik droom al lang van een wereldreis. Maar door Freaky Age kon ik nooit langer dan een maand weg zijn. Ik heb ook nog nooit met andere mensen muziek gemaakt. Als je iets stopt, creëer je ook ruimte om iets nieuws te beginnen.»

HUMO Er ging dus geen slaande ruzie aan jullie split vooraf?

Declercq «Onze ruzies zijn op één hand te tellen, en ze hadden eerder met de liefde dan met muziek te maken (lacht).»

Crabbe «Natuurlijk ben ik weleens gefrustreerd en heb ik bepaalde gebreken van de anderen moeten aanvaarden, net zoals zij met mijn tekortkomingen moesten leren leven. Maar we hebben nooit afstand van elkaar moeten nemen.»

Declercq «Men denkt automatisch: ‘Die gasten stoppen omdat ze elkaars gezicht niet meer kunnen zien.’ Nee, dus. Ik zal onze vriendschap het meest van al missen.»

Crabbe «Wij zullen ook altijd de beste vrienden blijven. En wij zullen sowieso nog muziek maken samen. Maar dan zal dat onder een andere naam en met een andere insteek zijn.»

HUMO Nog geen spijt van jullie beslissing gehad?

Declercq «Ik heb het er nog steeds moeilijk mee. We hebben deze zomer enkele van onze beste optredens ooit gespeeld, misschien omdat we wisten dat het onze laatste waren. Achteraf kwamen mensen op ons af: ‘Ik kende jullie niet, maar ik ben helemaal verkocht. Wat doet het deugd om nog eens een échte rockband te horen.’ Wij moesten vervolgens zeggen dat we ermee kappen (lacht).»

Crabbe «We zijn samen opgegroeid in Freaky Age. Ik heb mijn hele leven rond de groep opgebouwd. Het zal zo raar zijn om dat af te sluiten.»

Declercq «Als mensen me vroegen wie ik was, zei ik: ‘Ik ben de gitarist van Freaky Age.’ Ik weet niet wat ik na 20 september zal antwoorden.»

HUMO Wat mogen we optekenen als de allerlaatste woorden van Freaky Age?

Crabbe «Aan iedereen die een band wil beginnen: gewoon doen, het is dikke fun.»



Freaky Age speelt op 20 september in Ancienne Belgique. Info en tickets: abconcerts.be