'We zijn samen opgegroeid in de groep. Het zal zo raar zijn om dat af te sluiten'

Lenny Crabbe (zanger) «Het voelt raar, hoor. Het is één ding om samen te beslissen om ermee te stoppen, het is iets helemaal anders om het in Humo geschreven te zien. Nu is er geen weg terug. We sluiten definitief vijftien jaar van ons leven af.»

HUMO Neem ons eens mee terug in de tijd. Hoe is het allemaal begonnen?