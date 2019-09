Philippe Geubels: 'Als mijn dochtertje mij op tv ziet, wil ze het toestel meestal snel afzetten'

Hij heeft nog altijd geen fortuin vergaard met het handelen in bitcoins, zoals frauduleuze reclame ons wil doen geloven, dus moet Philippe Geubels gewoon doorwerken. Zijn op komst: een tweede seizoen van ‘Is er een dokter in de zaal?’ en van ‘Taboe’ op Eén, en een stand-upprogramma over Nederland. Ook op Eén is ‘Geub’ van start gegaan, de gretig op de lachspieren mikkende sitcom, mede gepend door Humo-huiscartoonist Jeroom, waarin Geubels met verve zichzelf mag neerzetten. ‘Mensen denken nogal snel dat gênante situaties in de reeks op mijn leven gebaseerd zijn.’