Bedenkingen bij een schilderij van Van Eyck: 'Sommige mannen raken opgewonden van meubilair. Daarom ga ik altijd alleen naar de Ikea!'

Het portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw van Jan van Eyck heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Dat zijn we te weten gekomen na een half minuutje googelen. De brave Thomas Vanderveken kwam tot dezelfde bevinding, maar hij had daar ettelijke reizen en gesprekken met deskundigen voor nodig. Ach, waarom niet? Je hebt ook koks die buikspek drie dagen laten garen. Je zou dan hopen dat het resultaat iets spectaculairs is, gefumeerde kwartelfileetjes of zo, maar nee: het eindresultaat is en blijft buikspek.

Interessanter dan de geschiedenis van dat olieverfschilderijtje is wat erop staat. We zien twee niet al te aantrekkelijke mensen, maar wat hebben zij tegen elkaar te vertellen? Daar kan alleen een Nathalie antwoord op geven.

Nathalie Bercksens (kunsthistorica) «We zien op het schilderij een onbetrouwbaar ogende man en zijn zwangere vrouw. Nu ja, vrouw, dat kind ziet er zo jong uit dat het waarschijnlijk al bij haar allereerste eisprong raak was. Die man is Giovanni Arnolfini, een Italiaan. Dan weet je wel genoeg, zeker? De boodschap van het schilderij is dus: kijk uit met Italianen! En met Thomas Vanderveken!»

HUMO Wat is er mis met Thomas Vanderveken?

Bercksens «Goeie gast, hè, die Thomas. Hij is zeer muzikaal, niet al te groot, hij kan zijn gesprekspartners indringend in de ogen kijken en daarna nonchalant door kunststeden slenteren in een welgekozen nonchalante outfit. Hij zou dus een echte Italiaan kunnen zijn. Maar dat is hij niet, en dat maakt hem extra gevaarlijk. Want bij Italianen weet je: oei, een beetje uitkijken! Dat heeft dat schilderij van Van Eyck ons namelijk geleerd. Maar Vanderveken is helemaal geen Italiaan. Dan moet je dubbel voorzichtig zijn.»

HUMO Wat bedoel je daarmee?

Bercksens «Er zijn mannen die Italianen zijn zonder het zelf te beseffen. Ik heb ooit een relatie gehad met zo’n exemplaar. Hij heette Elias, en hij kwam uit West-Vlaanderen. Die kon geen vrouw zien of hij begon complimentjes te maken!»

HUMO Mag dat dan niet?

Bercksens «Dat mag zeker. Behalve als de man in kwestie mijn man is. Ik heb nu een nieuwe relatie, en ik heb meteen gezegd: ‘Joren, als je ooit een andere vrouw complimentjes durft te geven, dan zal het je beste dag niet zijn. Ik krab je ogen uit en ik smijt je dure racefiets in de vaart. Beschouw dat als een troost: als je blind bent, kun je niet meer fietsen.’»

HUMO Maar krijg je zelf graag complimentjes?

Bercksens «Ja, en liefst van andere mannen dan de mijne. Want als Joren tegen mij zegt hoe lief ik wel ben en hoe mooi, dan denk ik: ‘Wat zit daarachter? Heeft hij iets goed te maken? O nee, hij heeft toch geen complimentjes gegeven aan één of andere slet!’ Want daar is hij best toe in staat.»

HUMO Ben je niet een beetje té achterdochtig?

Bercksens «Zijn racefiets staat altijd op slot in onze garage, met een stevige ketting vastgemaakt aan een verwarmingsbuis. Waarom doet hij dat, denk je?»

HUMO Omdat hij bang is dat je dat ding in het kanaal zult gooien?

Bercksens «Ah ja! Maar als hij niks mispeuterd heeft, hoeft hij toch niet bang te zijn? Nee, hij is een vuile smeerlap! En maar flirten, en maar slijmen tegen alles wat geen piemel heeft! Kleine correctie: tegen ménsen die geen piemel hebben. Tafels en stoelen hebben evenmin een piemel, maar die laat hij met rust. Voorlopig toch. Met dat soort mannen weet je nooit. Ja, er zijn naar het schijnt venten die seksueel opgewonden raken van meubilair. En ik ben niet dom. Daarom ga ik altijd in mijn eentje naar de Ikea, want ik wil geen risico’s nemen. En als ik een nieuw zeteltje nodig heb of zo, koop ik altijd het lelijkste wat er te vinden is. Want je moet de kat niet bij de melk zetten, vind ik.»