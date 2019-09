Bedenkingen bij een schilderij van Van Eyck: 'Sommige mannen raken opgewonden van meubilair. Daarom ga ik altijd alleen naar de Ikea!'

Het portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw van Jan van Eyck heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Dat zijn we te weten gekomen na een half minuutje googelen. De brave Thomas Vanderveken kwam tot dezelfde bevinding, maar hij had daar ettelijke reizen en gesprekken met deskundigen voor nodig. Ach, waarom niet? Je hebt ook koks die buikspek drie dagen laten garen. Je zou dan hopen dat het resultaat iets spectaculairs is, gefumeerde kwartelfileetjes of zo, maar nee: het eindresultaat is en blijft buikspek.