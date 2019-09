Meyrem Almaci: 'Ik heb mijn hele leven moeten vechten, ik geef niet op'

'De dood van mijn vader zal wel altijd een wonde blijven. Ik voel me nog altijd schuldig omdat mijn ouders zulke kwetsende commentaren kregen als gevolg van mijn keuzes.'

De plaats van afspraak is een statement: een knusse B&B buiten de Antwerpse Ring, ingericht met gerecycleerd hout, in haar eigen straat, waar affiches voor een buurtfeest voor de vensters hangen. Haar running mate is er ook: Dany Neudt, de voorbije zes jaar kabinetschef van de Gentse schepen Elke Decruynaere, en nu van haar collega Bram Van Braeckevelt.

HUMO Het was stil bij Groen, in een zomer waarin het Amazonewoud en het noordpoolgebied in brand stonden. Kristof Calvo verdween zelfs van de sociale media. Lagen jullie murw in de hoek na de anticlimax van 26 mei?