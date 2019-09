'Van mijn moeder mocht ik niet naar de koksschool. Ze wilde me behoeden voor een leven vol stress, alcohol en drugs'

HUMO Hoe beu ben je het intussen om als de nieuwe Jeroen Meus omschreven te worden?

Loïc Van Impe «Het zijn vooral journalisten die die vergelijking maken (lacht). Maar beu word ik het niet. Jeroen is misschien wel mijn grootste voorbeeld: ik kijk enorm op naar hem. Ik ben opgegroeid met de Jerre op tv: toen ik 15 was en voortdurend wilde bijleren over koken, keek ik elke dag naar ‘Dagelijkse kost’. De stijl die je vandaag in alle Vlaamse kookprogramma’s ziet, heeft híj uitgevonden, hè. En tien jaar later staat hij er nog altijd.»