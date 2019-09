Jonathan Safran Foer: 'De planeet redden begint bij je ontbijt'

– U maakt de vergelijking tussen de klimaatverandering en de Holocaust: net zoals uw voorouders niet konden bevatten wat hen boven het hoofd hing toen de nazi’s Polen binnenvielen, tasten wij nu ook in het duister.

Jonathan Safran Foer «Veel waarschuwingen voor klimaatverandering beginnen bij het einde. Maar worden we uitgeroeid over vijftig jaar? Nee, zo simpel is het niet. Hebben we nog vijf jaar om dit op te lossen? Nee, ook niet. Het gevolg is dat veel verhalen over de opwarming van de aarde uitdraaien op sciencefiction. Ze komen onrealistisch over en boeien ons niet.»

– U noemt klimaatverandering een ‘bijna-doodervaring die niet zo aanvoelt’.