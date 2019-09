Jonathan Safran Foer: 'De planeet redden begint bij je ontbijt'

Klimaatverandering stoppen, volgens bestsellerauteur Jonathan Safran Foer is er geen beginnen aan. Of toch? Zijn tip in zijn nieuwe boek ‘Het klimaat zijn wij’: geen vlees of zuivel bij ontbijt en lunch.

– U maakt de vergelijking tussen de klimaatverandering en de Holocaust: net zoals uw voorouders niet konden bevatten wat hen boven het hoofd hing toen de nazi’s Polen binnenvielen, tasten wij nu ook in het duister.

Jonathan Safran Foer «Veel waarschuwingen voor klimaatverandering beginnen bij het einde. Maar worden we uitgeroeid over vijftig jaar? Nee, zo simpel is het niet. Hebben we nog vijf jaar om dit op te lossen? Nee, ook niet. Het gevolg is dat veel verhalen over de opwarming van de aarde uitdraaien op sciencefiction. Ze komen onrealistisch over en boeien ons niet.»

– U noemt klimaatverandering een ‘bijna-doodervaring die niet zo aanvoelt’.

Safran Foer «We zien de gevolgen steeds vaker in het nieuws, maar we handelen er niet naar. Geen idee wat daarvoor nodig is. Steden die overstromen tot kniehoogte, misschien? Maar na een week is het water weer weg en ik vrees dat er dan nog steeds mensen zullen ontkennen dat ze hun leven moeten veranderen. Maar als we wachten tot we het niet meer kunnen negeren, is het zeker te laat.»

– Waarom laten we het daarop aankomen?

Safran Foer «De menselijke psychologie, helaas.»

– Het is de ondertitel van het boek, maar begint het redden van de wereld echt bij het ontbijt?

Safran Foer «Een veganistisch dieet maakt een enorm verschil en het voordeel is: we kunnen er meteen mee beginnen. Zelfs als we verder alles doen wat nodig is, zoals minder het vliegtuig nemen, komen we er niet. Maar als we allemaal stoppen met dierlijke producten bij ontbijt en lunch, komen we al een heel eind.»

– Hebt u nog hoop?

Safran Foer «Enerzijds denk ik: dit probleem is te groot, wij mensen kunnen het niet bevatten. Anderzijds heb ik me nog nooit zo hoopvol gevoeld. Ik had vorig jaar nooit geloofd dat Burger King veganistische burgers op het menu zou zetten.»

– Het is zelfs trendy om jezelf flexitariër te noemen.

Safran Foer «Zo’n labeltje betekent helemaal niks, daar moeten we mee stoppen. Ik zie mezelf ook niet als een vegetariër. Maar ik doe mijn best geen vlees te eten, elke maaltijd weer. We kunnen er niet genoeg bij stilstaan dat het ontzettend moeilijk is om onze manier van leven te veranderen.»

Jonathan Safran Foer, ‘Het klimaat zijn wij’, Ambo/Anthos