Op zijn 77ste maakt ex-Beatle Paul McCartney zijn debuut als schrijver van kinderboeken: deze week verschijnt zijn prentenboek, ‘Hé, Yopa!’, over een opa met toverkrachten die zijn kleinkinderen mee op avontuur neemt. ‘De verruwing van de maatschappij baart me zorgen. Eén van mijn kleinkinderen werd in Londen bedreigd met een mes en van zijn gsm beroofd.’