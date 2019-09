Rebecca Solnit, feminist en klimaatactivist: 'Mensen hebben wel degelijk macht: geen enkele verandering is onmogelijk'

Zo’n tienduizend kilometer heb ik afgelegd om Rebecca Solnit (58) te interviewen, de laatste drie te voet vanuit het centrum van San Francisco. Dat past wel bij de aanleiding: in haar boek ‘Wanderlust’ heeft ze het over de geschiedenis van het wandelen. Dat boek is haast twintig jaar geleden verschenen en dat het alsnog vertaald is, bewijst hoezeer haar ster aan het intellectuele firmament is gaan schitteren. Behalve een briljante essayiste is Solnit klimaatactiviste en feministe: ‘Ik heb de wereld in de loop van mijn leven zo zien veranderen dat ik besef dat níéts eeuwig is.’