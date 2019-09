'Ik werd tot 'Vlaanderens tienermoeder' gebom­bar­deerd. Maar in mijn ogen was ik gewoon mama'

Stephanie Planckaert «Mijn eerste interview over mijn zwangerschap was met Humo (verschenen op 8 maart 2005, red.). Toen was ik nog niet zichtbaar zwanger – Iluna is geboren op 9 juli 2005. Het was de eerste keer dat ik geïnterviewd werd zonder de rest van de familie: dat zal ik nooit vergeten.»

Iluna Timmerman «En dit is nu mijn eerste interview!»

Stephanie «We vinden het leuk dat onze kinderen hier in Rochefort op een normale manier kunnen opgroeien. Wat ik destijds allemaal naar m’n hoofd geslingerd kreeg: ohlala-lala. De aflevering waarin Iluna geboren werd en de afleveringen die daarop volgden, hebben de hoogste kijkcijfers van ‘De Planckaerts’ gehaald. Precies of er een bom ontploft was.»

HUMO Of, om het in jouw woorden uit 2005 te zeggen: ‘Plots was ik de schuldige van alle ongeplande zwangerschappen.’