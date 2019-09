In 2005, toen de realityreeks ‘De Planckaerts’ haar vierde seizoen inging, werd Eddy’s dochter Stephanie de allereerste bekende tienermoeder in Vlaanderen – een label dat ze nog steeds verafschuwt. Iedereen had prompt een mening klaar, maar Stephanie en haar man Christopher Timmerman (toen 16 en 18) brachten hun eerste dochter vol liefde en wars van alle kritiek groot in de Ardennen. Vandaag is de band tussen moeder en dochter hechter dan ooit. ‘Maar ik zou het geen enkele tiener aanraden!’