(Verschenen in HUMO 3000 op 3 maart 1998)

De 7 hoofdzonden volgens György Konrád: 'Wraak en vergeving zijn zinloos'

György Konrád (64) gidst me trots langs de grootse Bertolt Brecht-tentoonstelling in de Akademie der Künste, die in West-Berlijn ligt maar een onmiskenbare Oostblok-look heeft. Konrád is sinds enkele jaren voorzitter van de Akademie, het is slechts een van de vele eerbewijzen waarmee hij overladen werd sinds het vallen van de muur in 1989.

De West-Europese intelligentsia ontdekte de Hongaarse schrijver van de roman ‘Tuinfeest’ toen samen met Oost-Europa, en Konrád werd sneller gehypet dan de brokstukken van de muur aan de man konden worden gebracht. Konrád speelde het meesterlijk: hij vertelde hoe hij aan Auschwitz ontsnapt was, lichtte het westen in over de levendige ondergrondse literaire scène in Hongarije, haalde bescheiden de schouders op toen men hem tot het geweten van Oost-Europa bombardeerde, en maakte met de romans ‘Melinda en Dragoman’ en ‘De stenen klok’ rustig een mooie trilogie vol. Zou hij ook hoofdzonden op zijn geweten hebben?