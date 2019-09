40 jaar Ancienne Belgique: het interbellum in het Luna Theater en de thuiskomst

De Ancienne Belgique viert haar veertigste verjaardag met een jaar vol jubileumconcerten dat op 21 september – exact veertig jaar na de feestelijke opening – wordt afgetrapt door 2ManyDJs. Humo viert mee met een geschiedenisles in drie delen. Vorige week kon u lezen over de pioniersjaren, een brand tijdens een concert van Elvis Costello, de ophef die de sokkenact van de Red Hot Chili Peppers veroorzaakte, en hoe de AB op het einde van de jaren 80 dringend aan vernieuwing toe was. In de zomer van 1992 gingen de deuren van de AB dicht voor verbouwingswerken die vier jaar zouden duren. ‘Bij de heropening mocht je niet op het parket: dat was pas gevernist!’