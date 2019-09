Uit de platenkast van Mauro: '‘Psychodelic Sounds’ van Jr. and His Soulettes.

Elke week diept Mauro één plaat uit zijn uitgebreide verzameling op. Deze week: ‘Psychodelic Sounds’ (1971) van Jr. and His Soulettes.

Een kind dat weer een nieuw favoriet liedje heeft, wil dat het liefst vijftig keer achter elkaar horen. Om een hoop gezaag te ontwijken, laat ik het meestal begaan. Gooi er nog een zak chips tegenaan en je kunt gerust even in de zetel je kater uitzweten. Maar dan wel met de alertheid van een ninja, voor als moeder de vrouw thuiskomt. Dan sta je best opeens wat op te ruimen of iets met een schroevendraaier te fiksen.

Ondertussen heb je dat nieuwe favoriete liedje zelf ook vijftig keer moeten horen en dat doet iets met een volwassene. De eerste reactie is altijd: ‘O, shit, toch niet dát nummer.’ Na tien draaibeurten verandert het naar: ‘Het heeft eigenlijk nog wel iets.’ Dertig beluisteringen later: ‘‘Brother Louie’ van Modern Talking is een topnummer, besef ik nu. Zet het nog maar eens op!’ Oudermanipulatie, je kunt er nooit te jong aan beginnen.

Waar eindigt zoiets, beste ouders? Dat sommige kindjes zelf muziek gaan maken? Dan hoop ik toch dat ze op zijn minst gaan klinken als Jr. and His Soulettes. Huisgemaakte rhythm-and-blues door drie zusjes en een broer. Ik schat hen niet ouder dan 10. Papa schrijft de teksten en blijkbaar gaan die dikwijls over zijn onhandelbare en doorgaans dronken ex-vrouw. ‘Mama drinks tequila / She stays drunk all the time’, zingt hun kroost in ‘Momma, Love Tequilla’ (sic). Hier geen eenhoorns en regenbogen. Enkel rauwe familieklanken met funky drums, orgeltje, wahwahpedaal en fuzzgitaar. Kinderen baas.