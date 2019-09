'Mijn feestjes zijn weleens uit de hand gelopen, ja. Rita Ora stond buiten: 'Laat me erin!' 'Gaat niet, de politie is hier!''

Blijft de Grote Doorbraak alsnog uit, dan zal Charli XCX (née Charlotte Aitchison) er haar slaap niet voor laten. Ze bouwt al sinds 2013 – en eigenlijk veel vroeger, toen ze als tiener aantrad op Britse raves – aan een onverwoestbare reputatie bij fans, pers en collega’s. Ze werkte samen met iedereen, van Cardi B over Rita Ora tot David Guetta. De meest geliefde nummers van Shawn Mendes en Camila Cabello (‘Señorita’) en Selena Gomez (‘Same Old Love’) zijn van haar hand. Ze voorzag Iggy Azalea (‘Fancy’) en Icona Pop (‘I Love It’) van een bestaansreden en vergezelde Coldplay, Katy Perry en Taylor Swift op tour. Ze schreef zelfs songs voor haar spirituele voorouders, Blondie en Giorgio Moroder. Op vrije dagen is ze producer, regisseur en stemactrice; het zou me niet verbazen als ze stiekem ook nog eens topsporter, wetenschapper of Nobelprijswinnaar zou blijken te zijn.

Die productiviteit durft weleens een tol te eisen. Haar management laat haar niet graag op vakantie vertrekken, ‘omdat ik dan tijd heb om na te denken en de eerste dag al instort’. Dit interview moest plaatsvinden op Pukkelpop, maar wegens extreme vermoeidheid werd het uitgesteld. Later, in Londen, wacht ze op me in het imposante Warner-hoofdkwartier, waar ze stijlvol in een fauteuil ligt gedrapeerd. Het is nog vroeg op de dag, ze oogt fris.