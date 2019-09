– Volgens sommigen doet het milieudebat denken aan een cursus marxisme-leninisme: toen was het kapitalisme de grote vijand, nu wordt alles door een ecologische bril bekeken. Is dat een dwaze vergelijking?

Daniel Cohn-Bendit «Neen, dat is gedachtegoed uit het verleden dat nog waarde heeft. Maar je moet je hoeden voor argumenten waarmee je de discussie doodslaat. Als ik bijvoorbeeld zeg dat de opwarming van de aarde tot elke prijs gestopt moet worden en dat mijn strategie de enige mogelijke strategie is, omdat anders de wereld vergaat, heb ik geen enkele marge meer. Dan sta ik schaakmat. Dat is te vergelijken met de oude discussie dat een regering van wetenschappers en filosofen richtlijnen opstelt en die uitvoert, omdat gewone stervelingen daar niet toe in staat zijn. Die tendens zie je nu in China. Maar je kunt het ook op een andere manier oplossen. In Duitsland hebben we bijvoorbeeld de kernuitstap voor elkaar gekregen. Dat had weinig met de klimaatverandering te maken.»

– Wilt u de discussie over kernenergie dan heropenen?