En elke acteur die er toen bij was, heeft ondanks het lange uitstel zijn agenda vrijgemaakt om opnieuw van de partij te kunnen zijn: van Hugh Bonneville als pater familias Robert Crawley over Maggie Smith, die zijn snobistische moeder speelt, tot Michelle Dockery als dochter Lady Mary.

Michelle Dockery «Hugh omschreef het als een moment waarop je elkaar een hand geeft en samen springt: als één iemand aarzelt of zich terugtrekt, gaat het niet door. Dat er niemand ontbreekt, is een bewijs van hoeveel we allemaal van die tv-serie houden. We hebben natuurlijk ook veel teruggekregen van ‘Downton Abbey’: heel wat acteurs waren niet of nauwelijks bekend toen de reeks in 2010 begon en hebben dankzij het succes een hoop deuren zien opengaan.»