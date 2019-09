How you doin’? Met ons is alles prima, dank u, en als het dan toch even minder gaat, hebben wij aan een aflevering van ‘Friends’ steevast genoeg om er weer bovenop te komen. De iconische tv-serie is deze week 25 jaar oud: viert u mee met de beste sitcom op tv? Het alomvattende ‘Friends’‑abc!