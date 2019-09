Benieuwd hoe het leven van een Vlaamse vrouw in Monaco eruitziet? Wij wel, en daarom zochten wij, je raadt het nooit, een Vlaamse vrouw op die – let nu even op! – in Monaco woont! En de vraag die wij haar in al onze o zo geraffineerde schijnbare eenvoud stelden was: hoe is het om als Vlaamse vrouw in Monaco te wonen?