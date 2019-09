'Zelfs na de miskraam waar-bij Charles en zijn vriendin een kindje verloren, kwamen er afschuwelijke reacties op Twitter. Dat is onmenselijk. Mijn vrouw en ik hebben toen gehuild'

In volle fruitpluk vergeeft u ons ongetwijfeld dit bloemige cliché: de appel valt niet ver van de boom. Charles Michel heet een workaholic te zijn en zijn vader is geen haar beter. Op zijn 72ste waakt hij nog altijd mee over de koers van de MR. Hij leest dagelijks vijf kranten en belegt wekelijks vergaderingen met bedrijven, diplomaten en internationale contacten. Daarnaast liet hij zich samen met die andere schijngepensioneerde, Laurette Onkelinx, strikken als politiek analist bij LN24, de kersverse Franstalige nieuwszender. Maar gezien de precaire politieke situatie, en de rol van zijn zoon, moet hij meer op zijn woorden letten dan hem lief is. Een paar keer zal hij een antwoord onderbreken met: ‘Nee, dat mag ik niet zeggen.’ Die muilkorf zit hem niet lekker. We zijn nog geen drie stappen ver in zijn bureau of hij begint erover te sakkeren.