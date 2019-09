Jasmine Sendar, Tara in 'Grenslanders': 'Op de cover van Playboy voor maar 10.000 euro? Dan eet ik nog liever droog brood'

'Het pesten is gestopt toen ik ben gaan vechten. Ik deed het niet graag, maar na een jaar was de halve school bang van mij'

HUMO Al in de eerste scène wordt je huidskleur aangekaart: ‘Dat donkertje is er! Negerin mag je niet meer zeggen, hè.’ Hoor je dat wel vaker?

Jasmine Sendar «Als vrienden me vragen wat ze nu wel mogen zeggen en wat niet, ben ik altijd heel duidelijk over wat ik niet prettig vind. Ik hou niet van het n-woord. Vroeger vond ik ‘zwart’ ook naar, maar nu vind ik het onderscheid ‘zwart of wit’ eigenlijk prima. ‘Blank’ vind ik minder fijn. Net nog zei een journalist toch weer meteen dat hij het zo apart vond dat er voor het eerst een zwarte vrouw een hoofdrol krijgt in een Nederlandstalige serie, ‘en dan nog één met afrohaar’. Waarop ik meteen zei: ‘En? Smaakt het naar meer?’ Ik kon het niet laten (lacht).»