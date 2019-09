De mens is het enige zoogdier dat zichzelf bewust om het leven brengt: als dieren in gevangenschap stoppen met eten, is dat geen zelfdoding, maar een reactie op onleefbare omstandigheden. Maar eigenlijk is dat bij de mens óók zo, zegt emeritus hoogleraar psychologie Ad Kerkhof. Wie een suïcidepoging onderneemt, ervaart dat als de enige uitweg, want doorleven lijkt nog veel erger. Alleen, zegt Kerkhof: dat is een verkeerde voorstelling van zaken.