Vijf pleisters heeft Julie Vermeire nodig voor ze haar oranje hoge hakken aangespt en zich op de trainingsvloer van ‘Dancing with the Stars’ stort. Ze verbijt de pijn, en het meisje dat net nog zo bedeesd was, zwiert met haar heupen en doet dansleraar Pasquale blozen en vergeten dat híj wel de Italiaan is. Hij kan niet anders dan buigen voor haar lach van oor tot oor. ‘Ze heeft mijn mond,’ zei vader Jacques ooit. Als Julie dat maar al te graag beaamt, zijn we verrast.