Marc Didden: Story.tel? Snottebel!

Fictie? Onbestaande. Humor? Helemaal weg. Journaals? Saai als de neten. Sportprogramma’s? Voor nitwits, door nitwits. Quizzen? Slechte kopieën van Vlaamse modellen. Talkshows dan? Af en toe een competente gastheer of -vrouw, maar toch vooral slap gelul per strekkende meter, met nu al maandenlang geëmmer over het Eurovisiesongfestival of de aanslepende rechtszaak rond de nationale gangster/held Willem Holleeder.

Maar ik wilde u iets anders vertellen. Zappenderwijs kwam ik laatst midden in een reclameblok terecht op één van de NPO-zenders (Nederlandse reclame? Ook al helemaal kut) en ik moest daar warempel iets van de volgende strekking horen: ‘Waarom zou u nog boeken lezen als u ze ook kunt horen?’ Waarna een goedkoop spotje startte dat mij en alle andere verdwaalde kijkers de raad gaf bij Story.tel gewoon ‘een èpje down te loaden’ waarmee je via een simpele druk op een toets heel ‘Oorlog en vrede’, ‘De avonden’ of de nieuwste lel van Pfeijffer door je buis van Eustachius kon jagen. Wellicht voorgelezen door die ellendige stem die Nederlanders ook weleens helpt bij het gps’en.

‘O tempora, o mores!’ fluistert mijn oude vriend Marcus Tullius Cicero mij op zulke momenten weleens in, maar ik hoor mijn andere vriend Frank Aendenboom toch ook denken: ‘Kust naa men kloete.’ Beste vrienden uit het noorden, boeken moeten gelezen worden. Zo is het en niet anders. En steek dat èpje where the sun don’t shine.

Story.tel? Snottebel! Marc Didden