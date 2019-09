Jan Mulder: 'Wat volgens de normale burger corruptie is, is volgens een makelaar loon naar werken'

R oger Henrotay werd, toen hij in de jaren 70 als jongeman in het eerste elftal van Standard Luik kwam, ‘de nieuwe Cruijff’ genoemd. Henrotay was een technisch bekwame, ranke speler, maar geen Johan Cruijff natuurlijk. Na een leuke carrière was hij nog tien jaar secretaris-generaal bij Standard en werd daarna voetbalmakelaar.

Zijn chauffeur was zijn zoon, Christophe, die gaandeweg de taken van vader overnam en de makelaardij in twintig jaar opstootte naar een imperium met belangen over de hele wereld. Vorige woensdag werd Christophe in zijn residentie te Monte Carlo aangehouden door de recherche van het prinsdom. In Luik gebeurde hetzelfde met zijn rechterhand Christophe Cheniaux. Beiden werden vastgezet op verdenking van witwassen, private omkoping, valsheid in geschrifte en bendevorming.

Het leven van de voetbalmakelaar lijkt me niet aantrekkelijk, maar van bendevorming word ik week. Ik ben 10 jaar en struin, klapperpistool schietklaar in de hand, met een groep vriendjes door een weiland achter de huizen van Winschoten. We zijn op weg naar het standbeeld van Graaf Adolf in Heiligerlee, verdedigd door onze tegenstanders uit de Zeeheldenbuurt. Met onze tong klakken we het geluid van een galopperend paard.

De moderne roversbende rijdt in Ferrari’s, Porsches en Range Rovers. Die wagens van Henrotay werden in beslag genomen, alsmede een boot, een aanlegsteiger van Le Corbusier, 7 miljoen euro baar geld en twee appartementen. In het nieuws over de spectaculaire aanhoudingen lazen we ook dat er bij de transfer van Mbemba van Anderlecht naar Newcastle ergens 2 miljoen euro was ‘blijven plakken’.

Christophe Henrotay stond bekend als een makelaar voor wie niets te veel was. Hij steunde zijn spelers (onder anderen Courtois, Tielemans, Mirallas, Carrasco, Mbokani) waar hij kon. Was er een kleintje van een cliënt ziek in Shanghai, Henrotay sprong in het vliegtuig. Hij was ‘Mister Proper’ en vicevoorzitter van de makelaarsvereniging die werd opgericht voor ‘meer transparantie’.

Zijn commissie bij de transfer van Tielemans naar Leicester dit jaar bedroeg 5,5 miljoen en toen hij Leander Dendoncker aan Wolverhampton verkocht, was zijn aandeel 4 miljoen euro. En nu in de cel. Eén dezer dagen zal Henrotay aan België worden uitgeleverd om te worden berecht. Men vermoedt dat de zaak maanden gaat duren. Geld dat plakt, bendevorming over de hele wereld, beroemde kleintjes die worden getroost in de fast lane, huisvriend van Cristiano Ronaldo en diens makelaar Jorge Mendes: zou het allemaal waar zijn? En: is Henrotay een crimineel?

Op zijn minst heeft hij de schijn tegen. Een verzachtende omstandigheid is dat collega’s als Mino Raiola gages bedingen van 20 miljoen en meer, open en bloot door de vertrekhal lopen met bankbiljetten die overal aan hun jasje plakken.

Het is het milieu dat verziekt. De ‘golden boys’ aan de telefoon hebben zich aangepast aan de zeden in het milieu, niet andersom. Wat voor de normale burger corruptie is, vinden zij loon naar werken. Waar de fabrieksarbeider een loonstrookje krijgt, brengen zij, bijgestaan door de kapitaalkrachtige bendes van Manchester, Parijs, Liverpool, Madrid, Turijn, Sint-Petersburg en Shanghai, de cash in een privéjet naar de Kaaimaneilanden of Nederland, waar een imperium geen belasting betaalt. Dat gebruik is al tientallen jaren in zwang en niemand doet er iets aan. De carrousel, hij draait.

De laatste arrestatie betreffende plakken en witwassen heet Herman Van Holsbeeck, voorheen algemeen directeur van RSC Anderlecht. Na de overname van de club door Marc Coucke werd de voorbeeldige en alom geroemde Van Holsbeeck op een snoeiharde manier bedankt voor zijn werk. Iets daarna stond in de krant dat hij makelaar was geworden. O nee, Herman.