Philippe Clement, trainer van Club Brugge: 'Ik doe mijn job niet om in Humo te staan of om op tv te komen'

'Na mijn scheiding wist ik: hoe hard je ook tegen het canvas gaat, je krabbelt altijd weer recht'

HUMO Wat hebben we al die jaren over het hoofd gezien, Philippe Clement? Hebben we je onderschat?

PHILIPPE CLEMENT «Ik was niet de meest sexy voetballer, dat weet ik. Ik heb ook nooit de spotlights opgezocht. Liever liet ik anderen, die daar wél behoefte aan hadden, schitteren. Alleen als het even wat minder ging, werd ik naar voren geschoven: om op de barricaden te gaan staan en de club te verdedigen.

»Ook als assistent-trainer heb ik altijd in de schaduw gewerkt. Ik doe mijn job niet om in Humo te staan of op tv te komen. Misschien is er daardoor een beeld ontstaan dat niet overeenstemt met wie ik echt ben.»