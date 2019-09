'Iedereen die 25 jaar wordt, moet 120.000 euro krijgen'

Geen enkele samenlevingsvorm is voor eeuwig, schrijft Thomas Piketty in ‘Capital et idéologie’: het is dus niet meer dan gerechtvaardigd om na te denken over nieuwe vormen waarin de ongelijkheid kan worden teruggedrongen en het kapitaal niet langer in handen van een kleine minderheid is. We mogen privébezit niet langer als het allerhoogste goed beschouwen, en de samenleving moet in de richting van gedeelde eigendom evolueren. Ook moeten we nadenken over een nieuwe manier van belastingen heffen en het herverdelen van kapitaal in de vorm van subsidies voor particulieren.

– Waarom hebt u dit nieuwe lijvige boek geschreven?