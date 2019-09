De 10 beste ruimtevaartfilms van het heelal en omstreken

Eerst even duidelijk maken dat u in deze countdown géén Jabba de Hutt, Peter Quill of facehuggers zult aantreffen. In het subgenre van de ruimtevaartfilm ligt de focus níét op knetterende laserpistolen of zwenkende X-Wing Starfighters, maar op de dappere mannelijke en vrouwelijke astronauten die zijn bezeten van de drang om de grenzen van de kosmos te verkennen – to infinity and beyond!

10. FORBIDDEN PLANET (1956)

In het fantastische ‘Forbidden Planet’ zien we hoe de crew van een vliegende schotel, onder wie de piepjonge Leslie Nielsen, op de planeet Altair IV een close encounter heeft met een gestrande geleerde, een deerne die niet weet wat een badpak is en een robot die Robby heet. In een periode dat het sciencefictiongenre niet al te serieus werd genomen, was ‘Forbidden Planet’ een mijlpaal: ’t was de eerste sf-film die bij pers en publiek echt respect afdwong en de eerste die op een ernstige manier het thema van de ruimte-exploratie aansneed. Goed gedaan, Robby!