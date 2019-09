Devandra Banhart (38) maakt zijn reputatie als prettige weirdo helemaal waar als hij in de Parijse hotellobby opdaagt op witte sokken in sloffen, een bruine jas die op de grond sleept, en met gelakte nagels. Onze ontmoeting begint met een handdruk en eindigt met een innige omhelzing, en tussendoor praat de Venezolaans-Amerikaanse singers-songwriter over zijn tiende plaat 'Ma', huilen op het podium en zijn collectie muzikale artefacten. 'Die stoel van Jim Morrison doet mij wel iets.'