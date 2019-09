Vrouwen over hun lichaam: 'Het is doodnormaal dat je je lief eens een sexy foto stuurt'

'Het is vreselijk dat vrouwen elkaar complexen aanpraten. Waarom geven we onszelf niet de kans gelukkig te zijn?'

Evi Hanssen: ‘Taboes doorbreken’

‘Wil je eens voelen?’ We kennen elkaar amper een paar uur, wanneer Evi Hanssen (40) ons vraagt of we aan het litteken van haar keizersnede willen voelen. Het vrouwenlichaam is van alles: zacht, rond, warm. Aaibaar, knuffelbaar, neukbaar. En soms dus ook een plakboek vol aandenkens aan baby’s en bevallingen.

HUMO Evi, jij zat 10 jaar geleden ook in de Humo-reeks over het vrouwenlichaam. De stand van zaken was toen: 4,5 maand zwanger van je eerste kind, cellulitis, overal rare adertjes en smeersessies tegen striemen.

Evi Hanssen (neemt de foto’s erbij van 10 jaar geleden) «Dat zwangere buikje! Zalig om te zien. Na een bord pasta ziet mijn buik er nog altijd zo uit, dat is niks veranderd.

»Het continue smeren heeft wel geholpen: geen striem te zien op mijn buik. Op mijn 15de heb ik een serieuze groeischeut gekregen, waardoor ik striemen op mijn achterwerk begon te krijgen. Mijn mama is toen een crème gaan halen bij de apotheek. Sindsdien ben ik grote fan van smeren.

»Ik ben tijdens mijn eerste zwangerschap 25 kilo bijgekomen, maar drie maanden na de bevalling stond ik weer strak. Ik had geen andere keuze: de opnames van ‘Expeditie Robinson’ gingen van start. Het was rond Pasen en ik heb dat jaar geen enkel paasei gegeten. Zelfs geen kleintje.»

HUMO Werd dat strakke lijf je opgelegd door je tv-bazen?